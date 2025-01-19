https://news.day.az/world/1723909.html Израиль все еще не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников - Нетаньяху Израиль до сих пор не получил список заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить. Как передает Day.Az, об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что без этого списка невозможно реализовать соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
Израиль все еще не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников - Нетаньяху
Израиль до сих пор не получил список заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить.
Как передает Day.Az, об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он отметил, что без этого списка невозможно реализовать соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
"Мы не продвинемся вперед с соглашением [по Газе], пока не получим список заложников, подлежащих освобождению в соответствии с договоренностью. Израиль не будет молчать о нарушении соглашения. Вся ответственность лежит на ХАМАС", - сказал он.
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