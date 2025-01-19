Израиль все еще не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников

Израиль до сих пор не получил список заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить.

Как передает Day.Az, об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он отметил, что без этого списка невозможно реализовать соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

"Мы не продвинемся вперед с соглашением [по Газе], пока не получим список заложников, подлежащих освобождению в соответствии с договоренностью. Израиль не будет молчать о нарушении соглашения. Вся ответственность лежит на ХАМАС", - сказал он.