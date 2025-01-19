Трамп прибыл в Вашингтон на церемонию инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп остановился перед инаугурацией, запланированной на понедельник, в Блэр-хаус, гостевой резиденции Белого дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналисты, входящие в пул республиканца.

Трамп вместе с женой Меланией и младшим сыном Бэрроном в субботу вылетел из штата Флорида на специальном правительственном самолете Boeing 757-200, который иногда использует для поездок вице-президент США, и приземлился в международном аэропорту имени Даллеса неподалеку от Вашингтона, а затем отправился в гольф-клуб Trump Sterling в штате Вирджиния. Там Трамп устроил прием для 500 гостей, включая выдвинутых им кандидатов на посты руководителей Пентагона, министерства внутренней безопасности Пита Хегсета и Кристи Ноэм. Вечером Трамп вместе с женой и гостями наблюдали за фейерверком. После этого республиканец направился в Блэр-хаус.

В воскресенье избранный президент примет участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном, а затем проведет митинг в спортивно-развлекательном центре Capital One Arena в центре города.

Блэр-хаус - это резиденция почетных гостей президента и правительства США, расположенная напротив Белого дома через Пенсильвания-авеню. В ней с 1942 года принимают глав государств и правительств, прибывающих в США из-за рубежа с визитами, а также членов их делегаций. Кроме того, там по традиции селят на несколько дней избранного президента до его инаугурации и въезда в Белый дом.

Инаугурация Трампа состоится в полдень 20 января. Из-за ожидающегося в Вашингтоне похолодания до 11 градусов ниже нуля по Цельсию Трамп и Вэнс принесут присягу не перед зданием Конгресса, как планировалось ранее, а - впервые за 40 лет - в его центральном зале, Ротонде, куда сложно вместить более 1000 человек. В Вашингтоне в преддверии церемонии приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.