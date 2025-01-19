https://news.day.az/world/1723977.html ХАМАС освободил 3 израильских заложников ХАМАС освободил 3 израильских заложников-женщин (Роми Гонен, Эмили Демари и Дорон Штайнбрехер) Как передает Day.Az, об этом сообщает "Yerusalem Post". Заложники были переданы в Газе сотрудникам Международного комитета Красного Креста.
ХАМАС освободил 3 израильских заложников
ХАМАС освободил 3 израильских заложников-женщин (Роми Гонен, Эмили Демари и Дорон Штайнбрехер)
Как передает Day.Az, об этом сообщает "Yerusalem Post".
Заложники были переданы в Газе сотрудникам Международного комитета Красного Креста.
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