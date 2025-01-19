ХАМАС освободил 3 израильских заложников

ХАМАС освободил 3 израильских заложников-женщин (Роми Гонен, Эмили Демари и Дорон Штайнбрехер)

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Yerusalem Post".

Заложники были переданы в Газе сотрудникам Международного комитета Красного Креста.