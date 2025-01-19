https://news.day.az/world/1723978.html Армения экстрадировала в Турцию членов организованной преступной группировки 19 января Армения экстрадировала в Турцию двух членов организованной преступной группировки. Как передает Day.Az, информацию об этом распространил МИД Турции. Сообщается, что эти лица разыскивались по "красному бюллетеню" Интерпола: "Турция высоко ценит сотрудничество Армении в этом вопросе".
Армения экстрадировала в Турцию членов организованной преступной группировки
19 января Армения экстрадировала в Турцию двух членов организованной преступной группировки.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил МИД Турции.
Сообщается, что эти лица разыскивались по "красному бюллетеню" Интерпола: "Турция высоко ценит сотрудничество Армении в этом вопросе".
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