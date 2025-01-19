Армения экстрадировала в Турцию членов организованной преступной группировки

19 января Армения экстрадировала в Турцию двух членов организованной преступной группировки.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил МИД Турции.

Сообщается, что эти лица разыскивались по "красному бюллетеню" Интерпола: "Турция высоко ценит сотрудничество Армении в этом вопросе".