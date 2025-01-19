https://news.day.az/world/1723984.html Крупное извержение вулкана в Японии - ФОТО - ВИДЕО В Сакурадзиме (остров Кюсю, Япония) произошло извержение вулкана. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, что в воздух поднимаются густые клубы пепла, а небо покрывается серым дымом.
Крупное извержение вулкана в Японии - ФОТО - ВИДЕО
В Сакурадзиме (остров Кюсю, Япония) произошло извержение вулкана.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах видно, что в воздух поднимаются густые клубы пепла, а небо покрывается серым дымом.
Япония расположена в Тихоокеанском "Огненном кольце", где находится множество действующих вулканов, что делает её одной из самых сейсмически активных стран мира.
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