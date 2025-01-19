Крупное извержение вулкана в Японии

В Сакурадзиме (остров Кюсю, Япония) произошло извержение вулкана.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, что в воздух поднимаются густые клубы пепла, а небо покрывается серым дымом.

Япония расположена в Тихоокеанском "Огненном кольце", где находится множество действующих вулканов, что делает её одной из самых сейсмически активных стран мира.