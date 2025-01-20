Трамп пообещал "остановить вторжение" в США

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе митинга своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации пообещал "остановить вторжение" нелегальных мигрантов на границе с Мексикой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы должны направить нашу страну на правильный курс. К тому моменту, как в понедельник вечером зайдет солнце, вторжение через наши границы прекратится", - сказал избранный глава Белого дома.

Также Трамп пообещал, что его администрация "разблокирует" добычу нефти в Соединенных Штатах.

20 января состоится инаугурация избранного президента США. 17 января Трамп подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.