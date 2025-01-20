Израиль освободил палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Израиль в соответствии с достигнутым соглашением с ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа освободил часть палестинских заключенных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет The Times of Israel.

"Израиль освободил первую партию из 90 палестинских заключенных в обмен на трех заложников, освобожденных из Газы", - сообщило издание.

В числе освобожденных палестинцев 78 жителей Западного Берега и 12 жителей Восточного Иерусалима.

По данным портала Ynet, среди них 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, 8 несовершеннолетних мужчин и 12 мужчин, осужденных за относительно мелкие правонарушения.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в воскресенье, три заложницы уже вернулись в Израиль.

Реализация соглашения предусматривает три этапа. Первый рассчитан на 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора и отойдут к границам анклава. ХАМАС освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, Израиль в свою очередь отпустит 1 тыс. 890 палестинских заключенных.