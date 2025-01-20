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Палестинцы возвращаются в северную часть Газы - ФОТО - ВИДЕО

Палестинцы возвращаются в свои дома в секторе Газа на фоне прекращения огня, передаёт Day.Az. По данным Associated Press, за 15 месяцев боевых действий свои дома вынужденно покинули более 90% двухмиллионного населения сектора. Большая часть из них бежала на юг анклава.