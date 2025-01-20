Эрдоган о переговорах по возобновлению зерновой сделки

Турция продолжает переговоры о возможном возобновлении зернового соглашения.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Анкаре.

"Соглашение о зерновом коридоре должно быть продолжено. МИД Турции продолжает переговоры о возможном восстановлении зернового коридора", - сказал он.