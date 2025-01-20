https://news.day.az/world/1724230.html Эрдоган о переговорах по возобновлению зерновой сделки Турция продолжает переговоры о возможном возобновлении зернового соглашения. Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Анкаре. "Соглашение о зерновом коридоре должно быть продолжено.
Эрдоган о переговорах по возобновлению зерновой сделки
Турция продолжает переговоры о возможном возобновлении зернового соглашения.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Анкаре.
"Соглашение о зерновом коридоре должно быть продолжено. МИД Турции продолжает переговоры о возможном восстановлении зернового коридора", - сказал он.
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