В ходе сегодняшней пресс-конференции с главой армянского МИД Араратом Мирзояном министр иностранных дел России Сергей Лавров посадил на место армянскую журналистку, которая задала вопрос с подвохом.

Как сообщает Day.Az, глава МИД России заявил:

"Я не очень понимаю, на основании чего вы делаете вывод, что наша позиция совпадает с Азербайджаном в контексте вопроса о том, почему у нас есть проблема в отношениях с Арменией.

Получается, что по проблематике Южного Кавказа и по вопросам нормализации армяно-азербайджанских отношений, исходя из вашего вопроса, у вас складывается впечатление, что мы занимаем одну сторону. Это не так", - обратился он к задавшей вопрос журналистке.

"Мы занимаемся вопросами, которые, на наш взгляд, являются весьма и весьма актуальными, вопросами нормализации отношений между Ереваном и Баку, исходя из нашей глубокой заинтересованности в том, чтобы наши братские народы жили в мире и добрососедстве.

У нас отношения стратегического партнерства и союзничества и с армянской стороной, и с азербайджанской. И мы в этом кровно заинтересованы. В отличие от тех стран, которые расположены далеко от Южного Кавказа, и как раз продвигают совсем другую повестку дня, которая нацелена на то, чтобы как можно дольше сохранять здесь напряженность, рассчитывая, что в рамках этой напряженности они будут более эффективно продвигать свои геостратегические интересы", - сказал Лавров.

По его словам, Россия руководствуется теми договоренностями, которые с согласия Еревана и Баку достигались в трехстороннем формате на высшем уровне с 2020 по 2022 годы.

"Целая серия трехсторонних договоренностей заключена: и по вопросам общей нормализации, и мирного договора, по вопросам разблокирования экономических и транспортных связей в этом регионе, и по вопросам делимитации, демаркации границы в будущем. И мы участвуем в этой работе ровно в той степени, в которой наше участие востребовано Ереваном и Баку, не больше и не меньше", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.