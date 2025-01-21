Колониальная политика Франции рассчитана на уничтожение идентичности народа Реюньона

Французская колониальная политика была рассчитана на то, чтобы стереть с лица земли этническую идентичность народа Реюньона.

Как передает Day.Az, об этом сказал член движения за независимость "Ka Ubuntu" Бенджамин Клемент во время выступления на брифинге для СМИ, организованном Бакинской инициативной группой в рамках международной конференции "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету", посвященной колонизированному Францией острову Реюньон.

Он отметил, что часть преступлений, совершенных Францией в Реюньоне, не известна общественности.

"Мы хотим восстановить справедливость и вернуть нашу независимость в качестве компенсации за эти преступления. Безработица в Реюньоне выросла из-за колониальной политики. Из-за этого молодежь вынуждена уезжать во Францию в качестве рабочих. При этом они стараются заставить народ забыть свой язык. Они думают, что если народ забудет свой язык, то забудет и об их колониальной политике", - сказал он.

Отметим, что остров Реюньон был открыт португальскими путешественниками в начале 1500-х годов. Остров был захвачен французами во времена правления Людовика XIV в 1642 году и назван островом Бурбонов, а три года спустя была основана первая постоянная колония.

На острове Реюньон наследие колониализма продолжает оказывать влияние на экономическую, политическую и социальную сферы. Доминирующая позиция Франции на острове и её мощные механизмы влияния создают серьёзные препятствия для усилий местного населения по достижению политической и экономической независимости.

В экономической сфере это проявляется в высокой зависимости острова от Франции в области внешней торговли и инвестиций, ослаблении местного производства и высоком уровне безработицы. В политической сфере модели управления и институциональные механизмы, применяемые Францией, ограничивают право народа Реюньона на самоопределение и минимизируют его участие в процессе принятия решений.