США инвестируют $500 млрд. в ИИ

Президент США Дональд Трамп объявил о создании в стране компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az, предприятие получит название StarGate.

Отмечается, что американский глава выступал в компании руководителей разработчика программного обеспечения Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ Open AI. Он назвал их "огромной группой талантов и денег".