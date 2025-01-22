https://news.day.az/world/1724553.html США инвестируют $500 млрд. в ИИ Президент США Дональд Трамп объявил о создании в стране компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ). Как передает Day.Az, предприятие получит название StarGate.
США инвестируют $500 млрд. в ИИ
Президент США Дональд Трамп объявил о создании в стране компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ).
Как передает Day.Az, предприятие получит название StarGate.
Отмечается, что американский глава выступал в компании руководителей разработчика программного обеспечения Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ Open AI. Он назвал их "огромной группой талантов и денег".
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