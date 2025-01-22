Китай ответил на обвинения Трампа в контроле над Панамским каналом

Китай никогда не вмешивался в управление Панамским каналом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Синьхуа, так на обвинения президента США Дональда Трампа во время брифинга ответила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.

"Китай не принимает участия в управлении и эксплуатации Панамского канала и никогда не вмешивался в дела канала", - отметила представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Мао Нин подчеркнула, что Пекин уважает суверенитет Панамы и признает канал нейтральным международным водным путем. Она добавила, что Китай согласен с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино в том, что суверенитет и независимость страны не подлежат обсуждению.

В день инаугурации Дональд Трамп заявил, что Китай установил контроль над Панамским каналом. Американский канал CNN заметил, что не существует никаких доказательств правдивости слов нового хозяина Белого дома.