Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи выразил свое недовольство по поводу сборов за проход через Панамский канал, которые взимаются с судов под флагом США, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Американские суда подвергаются серьезным переплатам и не получают справедливого обращения в любом виде, и это касается даже ВМС США", - заявил Трамп в своем выступлении на церемонии инаугурации.

"И самое главное, Китай управляет Панамским каналом, а мы не передавали его Китаю. Мы передавали его Панаме. И мы заберем его обратно",- добавил он.