Финляндия задействует ракетный катер в миссии НАТО на Балтике

Финляндия задействует ракетный катер типа Hamina в миссии НАТО Baltic Sentry по защите подводной инфраструктуры в Балтийском море. Об этом сообщает командование Военно-морских сил Финляндии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Военно-морские силы вскоре разместят ракетный катер типа Hamina в составе первой постоянной военно-морской группы НАТО", - говорится в заявлении.