https://news.day.az/world/1724732.html Финляндия задействует ракетный катер в миссии НАТО на Балтике Финляндия задействует ракетный катер типа Hamina в миссии НАТО Baltic Sentry по защите подводной инфраструктуры в Балтийском море. Об этом сообщает командование Военно-морских сил Финляндии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Финляндия задействует ракетный катер в миссии НАТО на Балтике
Финляндия задействует ракетный катер типа Hamina в миссии НАТО Baltic Sentry по защите подводной инфраструктуры в Балтийском море. Об этом сообщает командование Военно-морских сил Финляндии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Военно-морские силы вскоре разместят ракетный катер типа Hamina в составе первой постоянной военно-морской группы НАТО", - говорится в заявлении.
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