https://news.day.az/world/1724809.html В Техасе неизвестный открыл стрельбу по полицейским Четверо сотрудников полиции получили огнестрельные ранения в американском городе Сан-Антонио штата Техас. Об этом пишет NEWS4SA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По данным журналистов, полицейские получили сообщение, что неизвестный пытается навредить себе в районе Стоун-Оук.
В Техасе неизвестный открыл стрельбу по полицейским
Четверо сотрудников полиции получили огнестрельные ранения в американском городе Сан-Антонио штата Техас. Об этом пишет NEWS4SA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным журналистов, полицейские получили сообщение, что неизвестный пытается навредить себе в районе Стоун-Оук. Они приехали на место инцидента, однако мужчина открыл по ним стрельбу.
На месте работают спецслужбы, отметил корреспондент.
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