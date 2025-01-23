В Техасе неизвестный открыл стрельбу по полицейским

Четверо сотрудников полиции получили огнестрельные ранения в американском городе Сан-Антонио штата Техас. Об этом пишет NEWS4SA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, полицейские получили сообщение, что неизвестный пытается навредить себе в районе Стоун-Оук. Они приехали на место инцидента, однако мужчина открыл по ним стрельбу.

На месте работают спецслужбы, отметил корреспондент.