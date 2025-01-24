Организаторы революций провалились в Грузии и переключились на Словакию

Автор: Лейла Таривердиева

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал в четверг, 23 января экстренное заседание Совета безопасности. Причина - полученная от спецслужб информация о готовящемся государственном перевороте. В перевороте, согласно информации, примут участие так называемые "иностранные эксперты". То есть готовится сценарий, который ранее был осуществлен в Украине и Грузии. Тот же сценарий устроители цветных революций пытались заново разыграть в Тбилиси в минувшем году, но правительство сумело дать решительный отпор, и теперь, после грузинского провала, внимание было переключено на Словакию.

Как отмечают зарубежные СМИ со ссылкой на Фицо, существуют планы свержения законных словацких властей путем уличных протестов и захвата административных зданий.

"Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в майдане в Украине, эта группа финансируется из разных источников... В ходе обычных антиправительственные акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов", - сообщил словацкий премьер на пресс-конференции.

Местная оппозиция, поддерживаемая и финансируемая внешними интересантами, добивается вотума недоверия правительству. Накануне три оппозиционные партии в очередной раз внесли в парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству Роберта Фицо. Чтобы вопрос был решен так, как хочет оппозиция, требуются голоса как минимум 76 из 150 депутатов. Причины таких требований звучат, как и всегда в подобных ситуациях, демагогически и неконкретно. Так, оппозиция обвиняет Фицо в отдалении от Евросоюза и НАТО и контактах с Президентом России Путиным. Все это пустая демагогия, основанная на конъюнктуре и оплаченном политическом заказе.

Сам премьер Словакии в этом не сомневается. По его словам, "диверсионные группы" финансируются из разных источников и строго контролируются из вне, и словацкий лидер надеется, что Трамп поможет "прекратить финансирование этой чепухи в Европе, серьезно угрожающей демократии". По мнению аналитиков, причина "демократической" атаки на правительство Фицо заключается в его непослушании и нежелании идти в ногу с теми, кто диктует моду в Евросоюзе и на Западе в целом. Так, возглавив правительство, Фицо решил прекратить военную помощь Украине, так как у самой Словакии есть более серьезные проблемы. Он также выступил против новых антироссийских санкций и обещал заблокировать вступление Украины в НАТО.

Самостоятельная и отличающаяся от принятых трендов политика правительства Фицо вызвала недовольство в определенных кругах Евросоюза, и, видимо, было принято решение избавиться от него, так сказать, "руками народа". Как мы уже отметили, в прошлом году "руками народа" пытались (и до сих пор пытаются) сместить правительство Грузии. Прошедшие в этой стране парламентские и президентские выборы до сих пор не признаны странами-провокаторами, в Европарламенте принимаются резолюции, а экс-президента Зурабишвили повсюду представляют как действующего главу государства. Это является грубым и наглым вмешательством во внутренние дела Грузии. Этот процесс происходил на глазах всего мира, сценарий разыгрывался с бессовестной откровенностью, говорящей о том, что его авторы чувствуют себя недосягаемыми для международного права. Западные сценаристы хотели показать Тбилиси, кто тут главный, но оказались посрамлены. Правительство Кобахидзе устояло, не отступило перед явными и серьезными угрозами. И хотя оппозиция, поддерживаемая теми самыми "зарубежными экспертами", все еще пытается оправдывать свои гонорары, протестное движение явно идет на спад. Люди начинают постепенно возвращаться в свои офисы и аудитории.

Поражение в Грузии было для организаторов цветных революций серьезной пощечиной. Они не ожидали, что их печеньки не сработают и создать видимость всенародного восстания не получится. Правительство показало, что у Грузии теперь есть сильная власть.

Такой же экзамен, по всей видимости, приготовлен и для Словакии. Роберт Фицо своими решениями показал, что интересы Словакии для него важнее общезападной конъюнктуры. Это правильный подход и в то же время главный козырь, который пытается разыграть против него оппозиция. Оппозиция хочет воспользоваться недовольством Фицо в Евросоюзе, раздражением, которое вызывает его самостоятельность в принятии решений, чтобы на нее сделали ставку устроители цветных революций.

Главное для действующего правительства - устоять.