ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов

Постоянные представители 27 государств - членов Европейского союза в ходе заседания 24 января утвердили решение о приостановке безвизового режима для грузинских дипломатов.

Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран Европейского союза в Совете ЕС.

"Да, постоянные представители сегодня утром согласовали решение о приостановке безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии", - отметил он.

По данным источника агентства, такое решение принято в связи с так называемым дипломатическим откатом в Грузии.

Неназванный дипломат добавил, что теперь данное решение должен формально утвердить Совет ЕС. Отмечается, что это может произойти 27 января в ходе заседания глав МИД 27 стран Евросоюза.

Глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили до этого заявил, что Грузия сохранит безвизовый режим с Европой, несмотря на требование ряда неправительственных организаций (НПО) остановить его действие.