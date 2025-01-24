ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов
Постоянные представители 27 государств - членов Европейского союза в ходе заседания 24 января утвердили решение о приостановке безвизового режима для грузинских дипломатов.
Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран Европейского союза в Совете ЕС.
"Да, постоянные представители сегодня утром согласовали решение о приостановке безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии", - отметил он.
По данным источника агентства, такое решение принято в связи с так называемым дипломатическим откатом в Грузии.
Неназванный дипломат добавил, что теперь данное решение должен формально утвердить Совет ЕС. Отмечается, что это может произойти 27 января в ходе заседания глав МИД 27 стран Евросоюза.
Глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили до этого заявил, что Грузия сохранит безвизовый режим с Европой, несмотря на требование ряда неправительственных организаций (НПО) остановить его действие.
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