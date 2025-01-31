Опасные маневры вертолетов в небе над Вашингтоном

В сети появилось видео опасного сближения вертолетов и самолета в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, видео в социальной сети X опубликовал американец Кайл Салевски.

Мужчина утверждает, что видео было снято за шесть дней до авиакатастрофы. На нем видно, что два вертолета пролетели очень близко с его самолетом, который заходил на взлетную полосу.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прямо обвинил пилотов вертолета в столкновении с пассажирским самолетом в Вашингтоне.

До этого газета The New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA) сообщила, что смена диспетчеров аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной во время столкновения самолета и вертолета, при этом один диспетчер вел сразу несколько задач в интересах самолетов и вертолетов.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60, совершавшим тренировочный полет, во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана 30 января.