Найдены тела погибших в авиакатастрофе в США

Сотрудники экстренных служб США обнаружили тела 41 погибшего при авиакатастрофе в Вашингтоне, из них 28 удалось идентифицировать.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, об этом сообщил в ходе брифинга начальник охраны и скорой помощи округа Колумбия Джон Доннелли.

Отметим, что 31 января рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет.