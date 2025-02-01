https://news.day.az/world/1727015.html Найдены тела погибших в авиакатастрофе в США Сотрудники экстренных служб США обнаружили тела 41 погибшего при авиакатастрофе в Вашингтоне, из них 28 удалось идентифицировать. Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, об этом сообщил в ходе брифинга начальник охраны и скорой помощи округа Колумбия Джон Доннелли.
Найдены тела погибших в авиакатастрофе в США
Сотрудники экстренных служб США обнаружили тела 41 погибшего при авиакатастрофе в Вашингтоне, из них 28 удалось идентифицировать.
Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, об этом сообщил в ходе брифинга начальник охраны и скорой помощи округа Колумбия Джон Доннелли.
Отметим, что 31 января рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет.
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