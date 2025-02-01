Европейский центральный банк планирует изменить дизайн банкнот евро - впервые с момента введения в наличное обращение 23 года назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на The İndependent, изменение дизайна призвано сделать банкноты более привлекательными и узнаваемыми. В настоящее время на них изображены безымянные мосты и окна.

Отмечается, что сейчас ЕЦБ ищет новый дизайн для банкнот, рассматриваются два варианта - европейская культура или сочетание рек, птиц и европейских учреждений.

В первом случае на лицевых сторонах шести номиналов банкнот евро будут изображены знаменитые европейцы. В порядке возрастания стоимости банкнот это: греческая оперная певица Мария Каллас, немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, польско-французский ученый Мария Кюри, испанский писатель Мигель де Сервантес, итальянский художник и изобретатель Леонардо да Винчи и австрийская активистка движения за мир Берта фон Саттнер. Некоторые археологи считают, что туннели представляли собой проходы, которыми тайно пользовались представители знати или жрецы. По секретным коридорам они вполне могли перемещаться между церемониальными зданиями, поражая простолюдинов своим внезапным появлением и исчезновением.

Другие исследователи считают, что туннели сами по себе могли нести сакральную функцию. На это указывают, например, небольшие ниши, вырезанные в стенах. Не исключено, что ниши служили для подношений, хотя внутри туннелей пока не удалось найти никаких артефактов.