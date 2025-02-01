Трамп отклонил встречу с Пашиняном

Власти Армении предприняли попытку устроить встречу между премьер-министром Николаем Пашиняном и президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Вашингтон, но эти усилия не увенчались успехом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По информации издания, в организацию встречи были вовлечены Министерство иностранных дел Армении и проармянские сенаторы-республиканцы, однако все их попытки оказались тщетными.

Кроме того, значительная часть армянской общины в США отказалась от участия во встрече с Пашиняном.