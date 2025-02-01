https://news.day.az/world/1727088.html Трамп отклонил встречу с Пашиняном Трамп не захотел встретиться с Пашиняном
Трамп отклонил встречу с Пашиняном
Власти Армении предприняли попытку устроить встречу между премьер-министром Николаем Пашиняном и президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Вашингтон, но эти усилия не увенчались успехом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По информации издания, в организацию встречи были вовлечены Министерство иностранных дел Армении и проармянские сенаторы-республиканцы, однако все их попытки оказались тщетными.
Кроме того, значительная часть армянской общины в США отказалась от участия во встрече с Пашиняном.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре