Вооруженное столкновении в Пакистане

В вооруженном инциденте на юго-западе Пакистана погибли 18 военных и 24 боевика.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.

Большинство погибших - это сепаратисты из провинции Белуджистан. Вооруженное столкновение произошло во время ликвидации блокпостов, установленных сепаратистами на дорогах.

Пока неясно, к какой группировке принадлежали сепаратисты.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил столкновение.