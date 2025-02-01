https://news.day.az/world/1727147.html Вооруженное столкновении в Пакистане - десятки погибших В вооруженном инциденте на юго-западе Пакистана погибли 18 военных и 24 боевика. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters. Большинство погибших - это сепаратисты из провинции Белуджистан. Вооруженное столкновение произошло во время ликвидации блокпостов, установленных сепаратистами на дорогах.
Вооруженное столкновении в Пакистане - десятки погибших
В вооруженном инциденте на юго-западе Пакистана погибли 18 военных и 24 боевика.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.
Большинство погибших - это сепаратисты из провинции Белуджистан. Вооруженное столкновение произошло во время ликвидации блокпостов, установленных сепаратистами на дорогах.
Пока неясно, к какой группировке принадлежали сепаратисты.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил столкновение.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре