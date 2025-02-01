Взрыв на севере Сирии

По меньшей мере, три человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Манбидж, расположенном в провинции Алеппо на севере Сирии, есть погибшие.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Телеканал Аль-Ихбария со своей стороны передает, что машина взорвалась недалеко от кольцевой развязки в центре города.