https://news.day.az/world/1727150.html Взрыв на севере Сирии - есть погибшие По меньшей мере, три человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Манбидж, расположенном в провинции Алеппо на севере Сирии, есть погибшие. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Взрыв на севере Сирии - есть погибшие
По меньшей мере, три человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Манбидж, расположенном в провинции Алеппо на севере Сирии, есть погибшие.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Телеканал Аль-Ихбария со своей стороны передает, что машина взорвалась недалеко от кольцевой развязки в центре города.
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