Тушившим леса в Калифорнии пожарным предложили уволиться

Власти США разослали пожарным, участвовавшим в тушении лесных пожаров в американском штате Калифорния, электронные письма с предложением уволиться по собственному желанию перед началом сокращений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документ.

Подобные письма получили и другие федеральные служащие, что вызвало тревогу в данных кругах. В статье уточняется, что масштабные сокращения начнутся в конце сентября.

"По словам пожарных и лидеров профсоюзов, федеральным пожарным командам уже недоплачивают, хотя они страдают от истощения. Сокращение этих сил, по их словам, ограничит способность страны реагировать на еще один опасный для жизни пожар, поскольку изменение климата приводит к удлинению пожароопасных сезонов", - говорится в материале.

Пожарные, давшие комментарии газете, сообщили, что им пришлось работать в ужасных условиях среди сильного ветра и крупных разрушений. Также в результате сгорели дома некоторых коллег.