Нетаньяху хочет убедить Трампа одобрить его план

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом попытается убедить его одобрить планы продолжить боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на собственные источники среди израильских официальных лиц сообщил портал Axios.

"Израильские чиновники рассказали Axios, что, прежде чем принимать какие-либо решения, Нетаньяху выжидает, чтобы понять, как Трамп относится ко второму этапу сделки, который должен привести к постоянному прекращению огня и полному выводу израильских войск из Газы", - говорится в статье. "Как указали официальные лица, Нетаньяху надеется, что ему удастся повлиять на ход мыслей Трампа и убедить его одобрить его (израильского премьера - прим. ТАСС) планы относительно войны в Газе", - утверждается в материале.

Один из собеседников портала высказал мнение, что если Нетаньяху решит не переходить ко второму этапу сделки, то это может привести к тому, что война в Газе для свержения ХАМАС затянется еще по меньшей мере на один год.

Кроме того, источники Axios среди израильских официальных лиц отметили, что переговоры по второму этапу сделки не начнутся в понедельник, как это предусмотрено соглашением, так как Нетаньяху решил не отправлять команду переговорщиков в Доху до своей встречи с Трампом.

1 февраля канцелярия израильского премьера сообщила, что Нетаньяху и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф договорились начать переговоры о следующем этапе сделки по сектору Газа в Вашингтоне 3 февраля.