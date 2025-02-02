Французскому премьеру пригрозили вотумом недоверия

Левая партия "Непокоренная Франция" выдвинет вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, если он попытается принять законопроект о бюджете без голосования депутатов.

Как передает Day.Az, об этом заявил координатор партии Мануэль Бомпар.

По его словам, для Байру "это не станет сюрпризом". Кроме того, Бомпар считает, что против законопроекта о бюджете выступят не только депутаты его партии, а куда большее число парламентариев.

Основанием для таких выводов стало то, что законопроект о бюджете на 2025 год оказался худшим из всех, что видела страна за 25 лет. Для покупательной способности французов он обернется катастрофическими последствиями.

В декабре минувшего года "Непокоренная Франция", располагающая большинством мест в парламенте, уже планировала вынести вотум недоверия новому премьер-министру страны Франсуа Байру. Эти планы были реализованы, однако вотум провалился. Левым не удалось набрать необходимых 289 голосов.