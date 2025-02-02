https://news.day.az/world/1727289.html В США загорелся пассажирский самолет - ВИДЕО Пассажиры рейса United Airlines из Хьюстона в Нью-Йорк были эвакуированы после того, как самолет загорелся на взлетно-посадочной полосе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В США загорелся пассажирский самолет - ВИДЕО
Пассажиры рейса United Airlines из Хьюстона в Нью-Йорк были эвакуированы после того, как самолет загорелся на взлетно-посадочной полосе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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