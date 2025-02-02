В США загорелся пассажирский самолет

Пассажиры рейса United Airlines из Хьюстона в Нью-Йорк были эвакуированы после того, как самолет загорелся на взлетно-посадочной полосе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: