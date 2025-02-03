https://news.day.az/world/1727530.html Трамп обсудил с Трюдо пошлины против Канады Президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и обсудил ситуацию с введением 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Только что поговорил с Джастином Трюдо.
Трамп обсудил с Трюдо пошлины против Канады
Президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и обсудил ситуацию с введением 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Только что поговорил с Джастином Трюдо. Буду говорить с ним снова в 15:00 (00:00 по бакинскому времени)", - говорится в публикации Трампа.
Республиканец заявил, что Канада не дает американским банкам вести бизнес на своей территории. Кроме того, как утверждает Трамп, американские граждане страдают от наркотиков, которые поступают через границы с Мексикой и Канадой.
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