Трамп обсудил с Трюдо пошлины против Канады

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и обсудил ситуацию с введением 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Только что поговорил с Джастином Трюдо. Буду говорить с ним снова в 15:00 (00:00 по бакинскому времени)", - говорится в публикации Трампа.

Республиканец заявил, что Канада не дает американским банкам вести бизнес на своей территории. Кроме того, как утверждает Трамп, американские граждане страдают от наркотиков, которые поступают через границы с Мексикой и Канадой.