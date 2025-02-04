Жители бегут с греческого острова

Остров Санторини в Греции покинули тысячи местных жителей из-за землетрясений, которые произошли в Эгейском море. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет портал Sky News.

"В главном городе Санторини, Фире, улицы были пусты - редкое зрелище даже в межсезонье - за исключением небольших групп туристов", - говорится в материале.

Журналисты сообщают, что жители покидали остров целыми семьями на автомобилях и других средствах транспорта, включая паромы.

Ранее сообщалось, что на остров Санторини в Греции направили спасательные команды и палатки после того, как там зафиксировали сотни сейсмических толчков. В настоящее время в регионе закрыты школы, запрещены строительные работы и отменены публичные мероприятия.