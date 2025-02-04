В Австралии акула напала на подростка

Девочка-подросток погибла в результате нападения акулы во время купания в туристическом месте Австралии.

Как передает Day.Az со ссылкой на МК, по словам властей, подросток погибла в результате нападения акулы в водах неподалеку от популярного среди туристов места на восточном побережье Зеленого континента.

Бригады скорой помощи были вызваны на пляж Ву-Рим на острове Брайби, примерно в 80 км (50 милях) к северу от Брисбена, около 17:00 по местному времени в понедельник после сообщений о серьезном инциденте с укусом акулы, сообщила полиция штата Квинсленд.

"Девушка получила опасные для жизни травмы и скончалась от них", - сообщил представитель полиции в электронном письме.