https://news.day.az/world/1727871.html Сильное землетрясение у берегов Индонезии побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Геологическая служба США. Эпицентр землетрясения находился в 96 километрах к северо-западу от города Тернате на Молуккских островах. Подземные толчки произошли на глубине 99 километров.
Сильное землетрясение у берегов Индонезии
побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился в 96 километрах к северо-западу от города Тернате на Молуккских островах. Подземные толчки произошли на глубине 99 километров.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Власти не объявляли об угрозе цунами.
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