Сильное землетрясение у берегов Индонезии

побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 96 километрах к северо-западу от города Тернате на Молуккских островах. Подземные толчки произошли на глубине 99 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Власти не объявляли об угрозе цунами.