Одиночные восхождения на Эверест остались в прошлом

Непал ввел запрет на одиночные восхождения на вершины высотой более 8 тыс. метров, включая Эверест. Новые правила опубликованы в официальном издании Nepal Gazette.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, согласно нововведениям, каждый альпинист обязан воспользоваться услугами профессионального гида независимо от уровня своего опыта.

"Эра одиночных восхождений на восьмитысячники завершена. Теперь для обеспечения безопасности всех участников экспедиций наличие гида является обязательным", - заявил Нараян Прасад Регми, глава департамента туризма Непала.

Кроме того, на каждых двух альпинистов, планирующих покорение восьмитысячников, должен быть назначен один гид. Для менее высоких вершин достаточно одного профессионального сопровождающего на группу.

Ранее СМИ писали, что параллельно с этим власти Непала объявили о повышении стоимости разрешений на восхождение на Эверест. В частности, альпинистам, которые решат покорить гору весной, придется заплатить 15 тыс. долларов вместо нынешних 11 тыс. Эта сумма берется с каждого путешественника. Стоимость осеннего восхождения поднимется с 5,5 до 7,5 тыс. долларов, а зимнего - с 2 750 до 3 750 долларов.

Отметим, что многие альпинисты недовольны изменениями. В некоторых профессиональных сообществах в соцсетях даже предлагают в этом году отказаться от восхождений, чтобы таким бойкотом повлиять на власти Непала.