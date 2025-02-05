В ЕС оказались «сыты по горло» политикой фон дер Ляйен

В Европейском союзе (ЕС) "сыты по горло" руководством председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен внешней политикой всего объединения. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Урсула фон дер Ляйен использует любой случай, чтобы хотя бы частично взять под контроль внешнюю политику. Но разве внешняя политика не входит в компетенцию Совета ЕС?" - приводит издание слова депутата Европейского парламента (ЕП) Начо Санчеса Амора.

Парламентарий также подчеркнул, что вместо внятной и скоординированной внешней политики глава Еврокомиссии вмешивается в любой процесс, чем "сбивает с толку" различных партнеров Брюсселя в мире.