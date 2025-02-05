Франсуа Байру оказался в центре громкого скандала

Франсуа Байру, бывший премьер-министр Франции, оказался в центре скандала, связанного с сексуальными преступлениями в частном католическом учебном заведении. Священники и надзиратели учреждения находятся под стражей и обвиняются в физическом насилии, сексуальных посягательствах, изнасилованиях и преступлениях против детей, совершенных с 1950-х по 2010 год. Всего было подано около ста жалоб.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в расследовании независимого французского интернет-издания Mediapart.

Несмотря на это, Байру, чьи дети учились в этой школе, а жена преподавала там катехизис, утверждает, что ничего не знал о происходящем: "Я никогда об этом не слышал".

Однако документы и свидетельские показания, собранные Mediapart, указывают на обратное. В 1998 году Байру встречался с судьей, который вел дело о сексуальном насилии. Родители учеников также заявляют, что неоднократно предупреждали его о проблемах в учреждении.

В 1996 году, будучи министром образования, Байру посещал заведение в Бетарраме после того, как один из родителей подал жалобу. Учительница математики сообщила, что лично предупреждала Байру, но он, по ее словам, преуменьшил значение её слов. Школьная медсестра также писала ему письма.

В 1998 году священник отец Каррикарт был обвинен в изнасиловании ребенка. Судья, который хорошо знал Байру, временно заключил Каррикарта под стражу, но вскоре тот был освобожден и отправлен в Ватикан. Через несколько недель Каррикарт покончил с собой после вызова в суд по второму обвинению в сексуальном насилии. Жена Байру, Элизабет, присутствовала на похоронах священника.

Судья подтвердил, что обсуждал дело с Франсуа Байру, который лично интересовался ходом расследования. Байру, по словам судьи, не мог поверить, что отец Каррикарт мог быть причастен к таким преступлениям.