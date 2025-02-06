ФБР вернет Трампу секретные документы

Президенту США Дональду Трампу вернут документы, изъятые у него в 2022 году во время обыска ФБР в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, глава государства получит обратно секретные бумаги, а также другие вещи, например предметы гардероба, подарки, поздравительные открытки, вырезки из газет и изображения канадской певицы Селин Дион. Прокуроры и агенты ФБР, которые занимались делом о ненадлежащем обращении Трампа с секретными документами, уже получили указание вернуть президенту изъятые у него предметы.

Сотрудники Федерального бюро расследований США в ходе обыска, прошедшего в августе 2022 года в Мар-а-Лаго, изъяли в совокупности 102 документа, 27 из них находились в кабинете, еще 75 - в кладовой. На 17 из них стоял гриф "совершенно секретно".

В июне 2023 года суд в Майами предъявил Трампу обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Республиканцу грозило до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Сам обвиняемый утверждал, что не успел вернуть документы из-за спешки и сильной загруженности делами. В июле 2024 года все обвинения по уголовному делу Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов были отклонены. В постановлении судьи Эйлин Кэннон уточнялось, что обвинения против Трампа снимаются в связи с тем, что "назначение специального прокурора Джека Смита нарушило положение о назначениях Конституции США".