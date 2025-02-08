Трамп заявил о планах возобновить отношения с Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены возобновить отношения с Северной Кореей. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, у него были хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я хорошо ладил с ним, как вы знаете. Думаю, я остановил войну. Если бы я не выиграл те выборы, ситуация могла бы сложиться очень плохо", - заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что наличие подобных контактов является "большим активом для всех". Кроме того, он назвал преимуществом "умение налаживать диалог с трудными партнерами".

Ранее сообщалось, что Трамп запретил Байдену доступ к секретным данным.