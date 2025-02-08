Трамп посетит Японию
Президент США Дональд Трамп намерен посетить Японию в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Президент Трамп принял приглашение премьер-министра [Сигэру] Исибы посетить Японию с официальным визитом в ближайшем будущем", - говорится в заявлении.
Кроме того, Вашингтон и Токио планируют расширить двустороннее сотрудничество в области безопасности в киберпространстве, используя искусственный интеллект и безопасные облачные сервисы для углубления обмена информацией, добавили в Белом доме.
Официальная встреча Трампа и Исибы прошла в Вашингтоне. Стороны подтвердили свою "решимость стремиться к новому золотому веку отношений между США и Японией".
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