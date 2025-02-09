В Армении резко выросла киберпреступность

В Армении за последний год количество зарегистрированных киберпреступлений выросло как минимум на 50 % по сравнению с 2023 годом, причем 90 % из них связаны с финансовыми махинациями.

Об этом заявил начальник Управления по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета Армении Роберт Адилаханян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По его словам, с 2019 по 2023 год количество зафиксированных киберпреступлений резко возросло. Если в 2019 году было зарегистрировано около 100 случаев, то в 2023 году их число достигло 1 000. В 2024 году этот показатель увеличился еще как минимум на 50 %.

Адилаханян отметил, что раскрываемость преступлений в этой сфере растет, однако многие жертвы кибератак не обращаются в правоохранительные органы. "Бывают случаи, когда во время расследования одного дела выявляются новые преступления," - подчеркнул он.

По данным полиции Армении, число пострадавших от киберпреступлений ежегодно увеличивается. Если 4-5 лет назад таких случаев было около 300 в год, то в 2022-2023 годах их число превысило 1 100.