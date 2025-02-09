Турция отправит на Луну две космические миссии

Турция отправит свою первую космическую миссию на Луну в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ турецкие СМИ, Национальная космическая программа Турции, объявленная президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, вступила в решающий этап. Миссия AYAP-1 предполагает жесткую посадку лунного модуля Турецкого космического агентства (TUA) на Луну и будет отправлена в следующем году. В то же время продолжаются переговоры по закупке ключевых услуг, таких как аренда наземной станции и услуги по запуску.

На втором этапе программы планируется запуск аппарата AYAP-2 с использованием отечественного носителя, мягкая посадка на лунную поверхность и проведение научных исследований.