https://news.day.az/world/1728989.html ВС Турции нейтрализовали 11 террористов РПК в Ираке Вооруженные силы Турции нейтрализовали на севере Ирака 11 террористов РПК. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, в ходе операций, проведенных с 29 января по 8 февраля, были ликвидированы 11 боевиков террористической организации РПК.
ВС Турции нейтрализовали 11 террористов РПК в Ираке
Вооруженные силы Турции нейтрализовали на севере Ирака 11 террористов РПК.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, в ходе операций, проведенных с 29 января по 8 февраля, были ликвидированы 11 боевиков террористической организации РПК.
Семеро из них были нейтрализованы в результате операций в регионе Гара, четверо - в регионе Хакурк.
В оборонном ведомстве добавили, что борьба с террористами будет продолжена.
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