Мощный взрыв на заводе в Южной Корее

Взрыв произошел на заводе компании United Terminal Korea в южнокорейском городе Ульсане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет агентство "Рёнхап".

По информации журналистов, около 11:15 по местному времени (5:15 мск) на предприятии cдетонировал резервуар для хранения нефти. Пострадали два человека - обоим по 30 лет.

Бригады скорой медицинской помощи уже доставили пострадавших в больницу. Из материала следует, что один из раненых во время госпитализации находился без сознания. Жизни второго работника в данный момент ничего не угрожает.

На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб и 40 единиц техники. Специалисты принимают все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня, так как недалеко от очага возгорания расположены еще около пяти нефтехранилищ.

Завод компании United Terminal Korea, где произошел взрыв, находится на территории промышленного комплекса Онсан. Предприятие занимается производством оборудования для хранения и транспортировки жидких грузов.