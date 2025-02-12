https://news.day.az/world/1729638.html Парламент Армении принял законопроект о начале вступления в ЕС Парламент Армении на заседании 12 февраля одобрил законопроект "О начале процесса вступления Республики Армения в Евросоюз", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ. Проект поддержали 63 депутата, против выступили всего 7.
Парламент Армении принял законопроект о начале вступления в ЕС
Парламент Армении на заседании 12 февраля одобрил законопроект "О начале процесса вступления Республики Армения в Евросоюз", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Проект поддержали 63 депутата, против выступили всего 7.
Его инициатор - гражданская инициатива "Платформа демократических сил", которой за 2 месяца удалось собрать 60 тыс. подписей (при требуемых законом 50 тыс. подписей). Эти подписи были необходимы для вынесения проекта на рассмотрение в НС.
9 января 2024 года проект одобрило Правительство Республики Армения.
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