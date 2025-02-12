Парламент Армении принял законопроект о начале вступления в ЕС

Парламент Армении на заседании 12 февраля одобрил законопроект "О начале процесса вступления Республики Армения в Евросоюз", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Проект поддержали 63 депутата, против выступили всего 7.

Его инициатор - гражданская инициатива "Платформа демократических сил", которой за 2 месяца удалось собрать 60 тыс. подписей (при требуемых законом 50 тыс. подписей). Эти подписи были необходимы для вынесения проекта на рассмотрение в НС.

9 января 2024 года проект одобрило Правительство Республики Армения.