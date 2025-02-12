Белый дом закроет информацию о посетителях Трампа

Белый дом перестанет публиковать информацию о посетителях президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на источник в администрации Трампа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Белый дом не будет публиковать отчеты о посетителях во время второго срока президента Дональда Трампа", - сообщил источник.

Таким образом, отмечает издание, Трамп вернулся к практике своего первого президентского срока - публикация данных о посетителях американского лидера была практикой при Джо Байдене и Бараке Обаме, который первый сделал эту информацию публичной.

Ни Билл Клинтон, ни Джордж Буш-младший в бытность свою президентами Соединенных Штатов не публиковали эти данные на добровольной основе.