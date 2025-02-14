https://news.day.az/world/1730127.html Мощное землетрясение у берегов Аляски Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Аляски, магнитуда составила 5,8. Как пердает Day.Az со ссылкой на Iz, об этом свидетельствуют данные геологической службы США (USGS). Эпицентр сейсмособытия находился в 154 км к югу-западу от города Акхиок на острове Кадьяк. Очаг залегал на глубине примерно 9,1 км.
Мощное землетрясение у берегов Аляски
Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Аляски, магнитуда составила 5,8.
Как пердает Day.Az со ссылкой на Iz, об этом свидетельствуют данные геологической службы США (USGS).
Эпицентр сейсмособытия находился в 154 км к югу-западу от города Акхиок на острове Кадьяк. Очаг залегал на глубине примерно 9,1 км.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Об угрозе цунами также не сообщалось.
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