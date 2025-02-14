Мощное землетрясение у берегов Аляски

Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Аляски, магнитуда составила 5,8.

Как пердает Day.Az со ссылкой на Iz, об этом свидетельствуют данные геологической службы США (USGS).

Эпицентр сейсмособытия находился в 154 км к югу-западу от города Акхиок на острове Кадьяк. Очаг залегал на глубине примерно 9,1 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Об угрозе цунами также не сообщалось.