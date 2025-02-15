Вэнс раскритиковал европейскую демократию

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, жёстко раскритиковал власти Европейского союза (ЕС) за цензуру и заявил о слабости европейских демократий, передает Day.Az.

"Европа встречается со многими вызовами, но самый главный кризис, с которым встречается этот континент, мы создали сами. Я признаю, что самые громкие призывы к цензуре исходят не из Европы, а из моей собственной страны", - заявил он.

По словам американца, цензура пошла от администрации бывшего президента США Джо Байдена, которая ограничивала в социальных сетях всё, что Белый дом считал "дезинформацией". Вэнс уточнил, что в настоящее время проблема цензуры существует и в Европе, где власти боятся собственных избирателей.