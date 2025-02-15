https://news.day.az/world/1730533.html Наводнение в Саудовской Аравии - красный уровень опасности - ВИДЕО На провинцию Кассим в Саудовской Аравии обрушилось сильное наводнение, объяылен красный уровень опасности. Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, наводнения были спровоцированы сильными дождями. В центре добавили, что ливни сопровождаются сильными ветрами, почти полным ограничением видимости, градом и грозами.
Наводнение в Саудовской Аравии - красный уровень опасности - ВИДЕО
На провинцию Кассим в Саудовской Аравии обрушилось сильное наводнение, объяылен красный уровень опасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, наводнения были спровоцированы сильными дождями.
В центре добавили, что ливни сопровождаются сильными ветрами, почти полным ограничением видимости, градом и грозами.
Отметим, что в среду Национальный центр метеорологии объявил красный уровень опасности в связи с сильными дождями в районе Эр-Рияда.
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