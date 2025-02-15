Наводнение в Саудовской Аравии

На провинцию Кассим в Саудовской Аравии обрушилось сильное наводнение, объяылен красный уровень опасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, наводнения были спровоцированы сильными дождями.

В центре добавили, что ливни сопровождаются сильными ветрами, почти полным ограничением видимости, градом и грозами.

Отметим, что в среду Национальный центр метеорологии объявил красный уровень опасности в связи с сильными дождями в районе Эр-Рияда.