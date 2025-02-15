На горнолыжной территории в Эрзуруме сошла лавина

В Эрзуруме на горе Паландыкен произошел сход лавины, часть которой сошла на северный склон горнолыжного курорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Haberler, на заснятых кадрах видно, как граждане катались на лыжах в момент падения лавины.

Губернатор Мустафа Чифти сообщил, что команды сразу начали работы и по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.