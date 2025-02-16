В Мали обрушилась незаконная золотая шахта

По меньшей мере 48 человек погибли в результате обрушения незаконно эксплуатируемой шахты по добыче золота на западе Мали. Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

"Некоторые из жертв упали в воду. Среди них была женщина с ребенком на спине", - отметили в местной полиции.

Поиски пострадавших продолжаются, сообщил AFP глава экологической организации.

По словам источников агентства, авария произошла на заброшенной шахте, которая ранее принадлежала китайской компании.

Мали - один из лидеров по добыче золота в Африке, власти пытаются контролировать нерегулируемую добычу драгоценного металла, пишет AFP.