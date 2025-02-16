https://news.day.az/world/1730626.html В Мали обрушилась незаконная золотая шахта - ВИДЕО По меньшей мере 48 человек погибли в результате обрушения незаконно эксплуатируемой шахты по добыче золота на западе Мали. Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP). "Некоторые из жертв упали в воду. Среди них была женщина с ребенком на спине", - отметили в местной полиции.
В Мали обрушилась незаконная золотая шахта - ВИДЕО
По меньшей мере 48 человек погибли в результате обрушения незаконно эксплуатируемой шахты по добыче золота на западе Мали. Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
"Некоторые из жертв упали в воду. Среди них была женщина с ребенком на спине", - отметили в местной полиции.
Поиски пострадавших продолжаются, сообщил AFP глава экологической организации.
По словам источников агентства, авария произошла на заброшенной шахте, которая ранее принадлежала китайской компании.
Мали - один из лидеров по добыче золота в Африке, власти пытаются контролировать нерегулируемую добычу драгоценного металла, пишет AFP.
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