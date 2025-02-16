Жители США жалуются на необычный туман

Туман с отчетливым химическим запахом стелется по Флориде, вызывая недоумение и обеспокоенность местных жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, растет число жалоб - люди испытывают постоянный кашель, боль в горле и необъяснимую усталость.

Часть из них даже описывает необычные проблемы с кишечником и странный металлический привкус при приближении к туману.