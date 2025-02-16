https://news.day.az/world/1730714.html Жители США жалуются на необычный туман - ВИДЕО Туман с отчетливым химическим запахом стелется по Флориде, вызывая недоумение и обеспокоенность местных жителей. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, растет число жалоб - люди испытывают постоянный кашель, боль в горле и необъяснимую усталость.
Жители США жалуются на необычный туман - ВИДЕО
Туман с отчетливым химическим запахом стелется по Флориде, вызывая недоумение и обеспокоенность местных жителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, растет число жалоб - люди испытывают постоянный кашель, боль в горле и необъяснимую усталость.
Часть из них даже описывает необычные проблемы с кишечником и странный металлический привкус при приближении к туману.
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